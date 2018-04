Medizin-Nobelpreisträger von 2017 in Buenos Aires überfallen

Auf seinem Weg zur Annahme eines Ehrendoktortitels haben Unbekannte in Buenos Aires den Medizin-Nobelpreisträger von 2017 in seinem Wagen überfallen. Der US-Forscher Michael Rosbash wurde am Donnerstagmittag (Ortszeit) am Eingang der Universität Buenos Aires von zwei bewaffneten Männern angehalten, die seinen Pass und Arbeitsmaterial stahlen, wie die Hochschule mitteilte.

Berichten zufolge hatten die beiden Räuber das Heckfenster des Autos eingeschlagen, in dem Rosbash mit einem Begleiter unterwegs war, um an ihre Beute zu kommen. Sie flüchteten auf Motorrädern. Keines der beiden Opfer erlitt Verletzungen. Rosbash, der 2017 den Nobelpreis für Medizin erhalten hatte, sollte in der Biologischen Fakultät einen Ehrendoktortitel entgegennehmen. Die Feier wurde bis zum Abend verlegt, damit der Forscher in der US-Botschaft einen neuen Pass beantragen konnte. Die Universität beklagte in einer Mitteilung, dass Gewaltverbrechen dieser Art alltäglich auf dem Uni-Campus im Norden der argentinischen Hauptstadt geschehen. Rosbash hatte den Nobelpreis gemeinsam mit Jeffrey Hall und Michael Young für die Erforschung der Inneren Uhr des Menschen erhalten. (APA/dpa)