Meeresschildkröte starb an Unmengen Plastikmüll im Magen

Das Tier konnte angesichts von Plastik aller Art nicht mehr selbst Nahrung aufnehmen. - © APA/AFP/MARINE AND COASTAL RESOURCE DEVELOPMENT

Erneut ist in Thailand ein Meerestier an Unmengen Plastikmüll verendet. Eine Grüne Meeresschildkröte, die vergangene Woche entkräftet an einen Strand in der Ostprovinz Chanthaburi angeschwemmt wurde, starb zwei Tage später, wie Tierschützer am Montag mitteilten. “Plastikmüll ist die Haupttodesursache”, sagte der Tierarzt Weerapong Laovechprasit vom Meeres- und Küstenforschungszentrum.