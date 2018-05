Meghan Markle und Prinz Harry heiraten in Windsor

In Großbritannien wohl das gesellschaftliche Ereignis des Jahres - © APA (AFP)

Am Samstag heiraten Prinz Harry und Meghan Markle in der St. George’s Chapel von Schloss Windsor. Zur Hochzeitsmesse und dem anschließenden Empfang sind rund 600 Gäste eingeladen. Am Abend gibt es einen Empfang mit rund 200 Gästen. Die Trauung des 33-jährigen Enkels von Queen Elizabeth und der drei Jahre älteren US-Schauspielerin ist eines der größten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres.