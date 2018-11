Mehr als 100.000 Migranten überquerten heuer Mittelmeer

Oft endet die Überfahrt tödlich - © APA (AFP)

Knapp über 100.000 Migranten sind in den ersten zehn Monaten des Jahres über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Damit sei im fünften Jahr in Folge die Marke von 100.000 Migranten und Flüchtlingen überschritten worden, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Dienstag in Genf mit.