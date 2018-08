Mehr als 100 Katzen auf Tierschutzhof: “Skrupellosigkeit hat Hochsaison”

Diese Katzenbabys wurden in letzter Minute gerettet. - © Pfotenhilfe/Sonja Müllner

Der Tierschutzhof der Pfotenhilfe in Lochen (Bez. Braunau am Inn) schlägt Alarm. Bereits mehr als 100 ausgesetzte Katzen haben dort Zuflucht gefunden, manche wurden wohl gerade noch rechtzeitig vor dem Tod gerettet. “Erst kürzlich wurden vier hilflose Kätzchen in letzter Minute an einem Waldrand gefunden. Die Skrupellosigkeit hat gerade wieder Hochsaison”, sagt Geschäftsführerin Johanna Stadler in einer Aussendung.