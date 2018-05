Mehr als 1,2 Milliarden Kinder benachteiligt

Extrem gefährdet seien Kinder in West- und Zentralafrika. “Frühverheiratung, Kinderarbeit und Mangelernährung sind nur einige der alarmierenden Lebensumstände, die Kinder ihrer Kindheit berauben können”, sagte Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. Die Organisation untersuchte für ihren Bericht “Gesichter der Ausgrenzung” die Situation in 175 Ländern.

In 95 Staaten habe sich die Lage verbessert, in rund 40 Ländern aber extrem verschlechtert. Niger bleibe das Schlusslicht. Mali, die Zentralafrikanischen Republik und der Tschad seien nur knapp davor.

“Eine eher unbeschwerte Kindheit erleben Kinder in Singapur, Slowenien und Norwegen”, heißt es in dem Bericht. Trotz ihrer wirtschaftlichen, militärischen und technologischen Stärke liegen die USA (Platz 36), Russland (37) und China (40) im Index hinter allen westeuropäischen Staaten. Deutschland belegt Platz 12, für Österreich gibt es aufgrund fehlender Daten zu Bildung keine Platzierung.

Der Index vergleicht Indikatoren wie Mangelernährung, Zugang zur Schulbildung, Ernährung, gesundheitliche Probleme und extreme Gewalt.

Die Organisation verlangt von allen Regierungen, jedem Kind einen optimalen Start ins Leben zu ermöglichen. “Jetzt müssen die Nationen handeln, damit die UN-Nachhaltigkeitsvereinbarungen, ausnahmslos allen Kindern eine Zukunft zu geben, auch erfüllt werden”, so Krüger.

(APA/dpa)