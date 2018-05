Mehr als 17.000 Teilnehmer bei “Wien räumt auf”

Frühjahrsputz findet seit 13 Jahren statt - © APA (Symbolbild)

Mehr als 17.000 Menschen haben sich heuer bei der großen Mitmachaktion “Wien räumt auf – mach mit” beteiligt und in den vergangenen beiden Wochen an allen Ecken der Stadt geputzt. Insgesamt wurden rund 29.000 Kilo Müll mit einem Volumen von 290 Kubikmetern gesammelt und von der MA 48 entsorgt. Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bedankte sich am Sonntag bei den Teilnehmern.