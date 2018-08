Mehr als 20 Weltstädte und Regionen wollen Müll bekämpfen

Das Müllaufkommen soll um 15 Prozent gesenkt werden - © APA (dpa)

Im Kampf gegen die zunehmende Umweltverschmutzung und Erderwärmung haben mehr als 20 Weltstädte und Regionen dem Müll den Kampf angesagt. In einer am Dienstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung kündigte die Gruppe C40 Cities an, das Müllaufkommen pro Einwohner bis zum Jahr 2030 um 15 Prozent zu senken.