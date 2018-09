Mehr als 300 Tote auf Österreichs Straßen seit Jahresbeginn

In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, drei Pkw-Lenker, zwei E-Bike-Lenker, ein Fußgänger, ein Buslenker und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen. Die beiden E-Bike-Unfälle mit tödlichem Ausgang ereigneten sich am Donnerstag im Bezirk Steyr-Land und am Sonntag im Bezirk Korneuburg. Seit Jahresbeginn kamen bereits zehn Personen mit einem E-Bike auf Österreichs Straßen ums Leben.

(APA)