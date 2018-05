Mehr als 40 Tote bei erneuten Stürmen in Indien

Zwölf weitere Todesopfer wurden aus Westbengalen und neun aus dem Bundesstaat Andhra Pradesh gemeldet. In Neu Delhi starben nach Behördenangaben zwei Menschen, als ein Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu hundert Stundenkilometern über die indische Hauptstadt hinwegfegte. Rund 70 Flüge mussten wegen des Unwetters umgeleitet werden. Der internationale Flughafen wurde für mehr als zwei Stunden geschlossen.

At least 39 people have died in fierce dust storms across four Indian states since Sunday evening, with officials warning of more bad weather to come. https://t.co/0ANMavP5hU

— BBC News (World) (@BBCWorld) 14. Mai 2018