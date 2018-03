Mehr als 6.700 Rebellen und Bewohner verließen Ost-Ghouta

Rebellen dürfen abziehen - © APA (AFP)

In Syrien hat ein Buskonvoi mit tausenden Kämpfern und Bewohnern die Rebellenenklave Ost-Ghouta verlassen. Wie Medien meldeten, verließen in der Nacht auf Dienstag hundert Busse mit 6.749 Menschen an Bord die Enklave. Ein Viertel von ihnen waren demnach Kämpfer der Islamistengruppe Failaq al-Rahman. Es war der bisher größte Buskonvoi seit Beginn der Evakuierungsaktion in der vergangenen Woche.