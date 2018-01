Mehr als ein Drittel der Bankomatzahlungen schon kontaktlos

Das neue Angebot wurde von den Konsumenten schnell angenommen - © APA

Das im Jahr 2013 gestartete kontaktlose Bezahlen per Bankomatkarte hat sich in Österreich schnell durchgesetzt. 35 Prozent der Gesamttransaktionen wurden im Jahr 2017 bereits kontaktlos abgewickelt. Im Dezember waren es schon 43 Prozent, teilte die PSA Payment Services Austria am Montag mit.