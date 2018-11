Mehr Geld und Aufwertung für mobile Pflegedienste in NÖ

Mikl-Leitner kündigte mehr Geld für die mobilen Pflegedienste an - © APA

Für die mobilen Pflegedienste in Niederösterreich gibt es mehr Geld. Das kündigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz in St. Pölten an. 102 Millionen Euro werden für soziale Dienste bereitgestellt. Zusätzlich werden die mobilen Dienste finanziell aufgewertet.