Mehr Parkplätze am Bahnhof Golling-Abtenau

Der Spatenstich. Im Bild (v.li.): Bürgermeister Peter Harlander, Landesrat Stefan Schnöll und Friedrich Mihatsch (ÖBB-Infrastruktur AG). - © Neumayr/LEO

187 Parkplätze und ein Dach für 168 Fahrräder stehen ab April 2019 am Bahnhof in Golling (Tennengau) für Pendler zur Verfügung. Der Spatenstich für den Ausbau der Park&Ride-Anlage erfolgte am Dienstag.