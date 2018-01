Mehrere Körperverletzungen in Salzburg an Silvester

Bei den Einsätzen sind auch Polizisten verletzt worden. - © APA/BARBARA GINDL

In der Silvesternacht mussten Polizeibeamte mehrmals wegen aggressiven Verhaltens und Körperverletzung eingreifen. Bei einer Rangelei in der Altstadt sind zwei Männer verletzt worden. In Salzburg Gnigl ist ein Polizist während einer Festnahme mit Tritten verletzt worden. Zwei Männer zeigten sich gegenseitig an und auch in Wagrain musste die Polizei bei einem Streit zwischen Urlaubern eingreifen.