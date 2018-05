Mehrere Tote bei Angriff auf Wahlkommission in Libyen

Bei einem Angriff auf die Wahlkommission in Libyen sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen am Mittwoch mehrere Menschen getötet worden. Ein Vertreter der Sicherheitsbehörden sagte, bei dem Angriff auf den Sitz der Kommission in der Hauptstadt Tripolis habe es auch Verletzte gegeben. Nach Angaben von Augenzeugen waren rund um das Gebäude, über dem eine Rauchsäule aufstieg, Schüsse zu hören.

“Wir haben einige Märtyrer und auch Verletzte”, sagte ein Behördenvertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Über die Zahl der Opfer konnte er keine Angaben machen, auch nicht dazu, wer womöglich für den Angriff verantwortlich sein könnte. “Wir sind noch am Ort des Geschehens”, sagte er. Ein Sprecher der Wahlkommission sprach von mindestens sieben Todesopfern. Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 haben in zahlreichen Gebieten bewaffnete Milizen das Sagen. Die international anerkannte Regierung in Tripolis übt über weite Teile Libyens keine Kontrolle aus. In der Hauptstadt hatte sich die Sicherheitslage seit vergangenem Sommer verbessert. Damals hatten Regierungstruppen mit verbündeten Milizen ihre Rivalen aus der Stadt vertrieben. (APA/ag.) Leserreporter Feedback