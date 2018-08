Mehrere Tote bei “Massenschießerei” im US-Staat Florida

Großer Einsatz für die Polizei - © APA (Archiv/AFP)

Bei einer Videospiel-Veranstaltung in einem Restaurant in der Stadt Jacksonville im US-Staat Florida ist es am Sonntag laut dem Büro des zuständigen Sherriffs zu einer “Massenschießerei” gekommen. Etliche Personen seien dabei getötet worden, teilte der zuständige Sheriff auf Twitter mit. Er rief die Bürger auf, die Gegend großräumig zu meiden.