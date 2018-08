Mehrere Tote bei Unfällen in russischen Rüstungsfabriken

Weil am Unglücksort noch mehrere Menschen vermisst wurden, war nicht ausgeschlossen, dass die Totenzahl noch steigt. Die Swerdlow-Werke in der Stadt Dserschinsk sind nach Presseberichten Russlands größter Sprengstoffhersteller und produzieren auch die Flugzeugbomben, die im Syrien-Krieg eingesetzt werden.

Zwei Menschen wurden in den Kusnezow-Werken in Samara an der Wolga getötet. Dort hatte sich bei Reinigungsarbeiten in einem Tank ein Gas-Luft-Gemisch entzündet, wie die Agentur Interfax meldete. Die Fabrik stellt Flugzeug- und Raketenantriebe her.

(APA/dpa)