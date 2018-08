Mehrere Verletzte bei Crash auf B311 im Pinzgau

Fünf Personen wurden beim Crash auf der B311 leicht verletzt. - © Bilderbox

Fünf Verletzte forderte ein Auffahrunfall am frühen Donnerstagabend auf der B311 in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau). Darunter befanden sich auch zwei Kinder einer Urlauberfamilie, berichtet die Polizei in einer Aussendung.