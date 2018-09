Mehrere Verletzte bei schweren Fahrradunfällen in Salzburg

In Saalfelden (Pinzgau) kollidierte eine E-Bike-Fahrerin (74) am Vormittag auf einer Gemeindestraße mit einem Rennradfahrer (71). Der 71-jährige Deutsche wurde dabei schwer verletzt und von der Rettung in das Krankenhaus nach Zell am See transportiert. Die E-Bikerin zog sich Prellungen zu, berichtet die Polizei.

Mountainbiker trägt keinen Helm

Am Nachmittag stürzte ein Mountainbiker in Hintersee im Talschluss des Ortsteils Lämmerbach (Flachgau) so unglücklich auf den Asphalt, dass er sich schwer am Kopf verletzte. Mit Verdacht auf ein Schädelhirntrauma wurde der 62-Jährige in das Unfallkrankenhaus (UKH) nach Salzburg geflogen – er trug keinen Fahrradhelm.

Schwerer Fahrrad-Crash in Salzburg

Auch in der Stadt Salzburg kam es zu einem heftigen Fahrrad-Crash. Auf Höhe des Rot-Kreuz-Parkplatzes in der Altstadt stießen zwei Männer mit ihren Rädern zusammen, wobei sie sich teils schwer verletzten. Die Blessuren der beiden Salzburger, die beide einen Helm trugen, werden ebenfalls im UKH behandelt.