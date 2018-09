Mehrere Waffen bei 17-Jährigem in Bruck sichergestellt

Bei dem Burschen wurden mehrere Waffen sichergestellt. (Symbolbild) - © APA/Polizei/Archiv

Mehrere Waffen wurden am Dienstag im Zimmer eines 17-Jährigen in der Wohnung seiner Eltern in Bruck an der Glocknerstraße (Pinzgau) sichergestellt. Der Vater hatte die Beamten alarmiert, da sein Sohn während eines Streits mit Waffen drohte.