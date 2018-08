Mehrheit der Deutschen für Wiedereinführung der Wehrpflicht

Wehrpflicht-Befürworter in Deutschland eher rechts - © APA (dpa)

Mehr als sieben Jahre nach der Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland spricht sich die Mehrheit der Deutschen in einer Umfrage für eine Wiedereinführung aus. In einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe befürworten 55,6 Prozent der Befragten eine Wiederaufnahme des Pflichtdienstes an der Waffe.