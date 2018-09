Mehrheit der Europäer würde weiter Flüchtlinge aufnehmen

Fast alle europäischen Länder zeigen sich Flüchtlingen gegenüber offen - © APA

Die große Mehrheit der Europäer unterstützt laut einer neuen Umfrage drei Jahre nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die weitere Aufnahme von Menschen in Not. In fast allen EU-Staaten ergab eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des amerikanischen Pew-Instituts eine Mehrheit von mehr als zwei Dritteln.