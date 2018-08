Mehrheit in EU-Umfrage für Abschaffung der Zeitumstellung

Zeitumstellung vor allem in Deutschland ein Thema - © APA (ZB/Kahnert)

Bei der EU-Umfrage zur Sommerzeit hat sich laut einem Bericht der “Westfalenpost” die große Mehrheit der Teilnehmer für eine Abschaffung der Zeitumstellung in Frühjahr und Herbst ausgesprochen. Dies meldete die Zeitung am Dienstagabend unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise. Mehr als 80 Prozent hätten für ein Ende des Hin und Her plädiert.