„Meinzuhaus“: 55 Wohnungen für Menschen in Not eröffnet

Rund 1.400 Menschen in der Stadt Salzburg leben ohne Dach über dem Kopf. Ein harter Schicksalsschlag, die Scheidung, eine schwere Krankheit oder lange Arbeitslosigkeit sind die häufigsten Gründe, dass Menschen aus den gewohnten Bahnen fallen und plötzlich ohne Wohnung dastehen.

335 Euro Monatsmiete

Das Wohnbauprojekt „Meinzuhaus“, das diesen sozialen Notstand bekämpfen soll, wurde am Dienstag feierlich eröffnet. Das Wohnhaus wurde in weniger als einem Jahr errichtet, die 55 Wohnungen sind mit Bett, Kasten, Einbauküche, Dusche und WC ausgestattet. Die Bruttomiete pro Wohnung liegt mit 335 Euro pro Monat deutlich unter dem aktuellen Marktpreis. Die Vergabe der Wohneinheiten erfolgt durch die Caritas Salzburg und das Salzburger Studentenwerk – in Abstimmung mit dem Magistrat der Stadt Salzburg.

Wohnen in Salzburg auf Zeit

In der Hübnergasse wohnen die Menschen „auf Zeit“. Die Wohnungslosen bekommen für maximal drei Jahre ein würdiges, neues Zuhause. Für Akutfälle sind Übergangswohnungen mit einer Aufenthaltsdauer von bis zu 2 Monaten geschaffen worden. Derzeit sind schon zwei Drittel der Wohnungen belegt und täglich ziehen neue Mieter in der Hübnergasse ein. Zwei Mitarbeiter der Caritas betreuen die Menschen vor Ort.

55 Wohnungen für 2,5 Millionen Euro

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro. Etwas mehr als 1,2 Millionen Euro entfallen auf Mittel aus der Wohnbauförderung. Die Sozialressorts von Stadt und Land unterstützten das Projekt mit jeweils 50.000 Euro. Über Salzburger Lions- und Rotary-Clubs kamen zusätzlich rund 260.000 Euro an Spenden. Der Rest wurde über ein Darlehen finanziert.