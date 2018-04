Meischberger wird im Grasser-Prozesse weiter befragt

Den ersten Tag seiner Einvernahme, den 12. April, hatte Meischberger genutzt, um einen ganzen Tag lang eine Darstellung der Vorgänge aus seiner Sicht zu geben. Die eigentliche Befragung durch die Richterin begann also erst diese Woche am Dienstag.

Meischberger ist der Zweitangeklagte im Korruptionsverfahren. Der Hauptangeklagte Grasser kam bisher selber nicht zu Wort. Meischberger soll laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als Mittelsmann für die Informationsweitergabe bei Grassers Korruptionsgeschäften gedient und das Schmiergeld verteilt haben. Meischberger hat sich für unschuldig erklärt.

Richterin Hohenecker begann den heutigen 32. Verhandlungstag mit einer genauen Befragung, wie die Rechnung über die 200.000 Euro zustande kam, die vom Baukonzern Porr an Meischberger – via die zypriotische Gesellschaft Astropolis von Peter Hochegger – gezahlt wurden. Während der Angeklagte behauptet, es wäre um eine Gesamtabrechnung seiner verschiedenen Leistungen für die Porr gegangen, war es laut Staatsanwaltschaft Schmiergeld für Grasser als Gegenleistung für seine Zustimmung zur Einmietung der Finanz in ein Linzer Bürohaus (Terminal Tower), das die Porr, RLB OÖ und Raiffeisen Leasing gemeinsam errichteten.

