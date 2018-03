Meister Salzburg würgte Neustart der Austria eiskalt ab

Salzburg bejubelte zweiten 5:0-Erfolg der Saison - © APA

Unbeirrte Salzburger haben am Sonntag in der 27. Runde der Fußball-Bundesliga ihren Marsch zum fünften Meistertitel in Folge fortgesetzt und den neugestarteten Motor der Wiener Austria mit einem 5:0 wieder abgewürgt. Die “Veilchen” hatten auch gegen eine veränderte “Bullen”-Elf keinen Auftrag, glauben aber weiterhin an die Europacupchance. Bei Salzburg regierte trotz des Torfestivals Nüchternheit.