Melania Trump nach Operation wieder zuhause

Nach Angaben des Weißen Hauses handelte es sich bei der Operation um eine Embolisation. Dabei wird ein Blutgefäß künstlich verschlossen. Das Verfahren wird vor allem in der Tumortherapie eingesetzt. Die Mitteilung vom Montag hatte das Wort “gutartig” genannt, aber keine weiteren Einzelheiten.

US-Präsident Donald Trump (71) hatte Melania mehrmals in der Klinik besucht. Sie ist seine dritte Ehefrau. Das Paar hat den gemeinsamen Sohn Barron (12).

Great to have our incredible First Lady back home in the White House. Melania is feeling and doing really well. Thank you for all of your prayers and best wishes!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. Mai 2018