Menschen können Kranke auf Fotos erkennen

Menschen erkennen Kranke auf Fotos. - © Bilderbox

Menschen können einer Studie zufolge auf Fotos erkennen, ob jemand krank oder gesund ist. Im Fachmagazin “Proceedings of the Royal Society B” berichteten Wissenschafter am Mittwoch über die Fähigkeit, Kranke schon bald nach einer Infektion anhand ihres Aussehens zu identifizieren – und somit womöglich eine Ansteckung zu vermeiden.