Mercedes dominierte Freitags-Training in Japan

Hamilton fuhr die schnellste Runde - © APA (AFP)

Titelverteidiger Lewis Hamilton ist im zweiten Training für das Formel-1-Rennen in Japan die schnellste Runde des Tages gefahren. Der britische WM-Führende lag am Freitag in Suzuka 0,461 Sekunden vor seinem finnischen Mercedes-Stallkollegen Valtteri Bottas. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel hatte als Dritter einen deutlichen Rückstand auf das Silberpfeil-Duo.