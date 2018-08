Merkel bietet Vermittlung im Konflikt um Bergkarabach an

Sie wisse, dass der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan die Region sehr belaste, sagte sie. Bergkarabach ist eine Exklave mit armenischer Bevölkerung in Aserbaidschan. Beide ehemaligen Sowjetrepubliken erheben seit ihrer Unabhängigkeit darauf Anspruch, was zuletzt 2016 zu kriegerischen Auseinandersetzungen führte.

Merkel hatte bei ihrem vorangehenden Besuch in Armenien ein ähnliches Angebot gemacht. Deutschland gehört zur sogenannten Minsk-Gruppe, die unter Führung der USA, Russlands und Frankreichs seit Jahren in dem Konflikt vermittelt – allerdings bisher zumeist erfolglos.

Merkel betonte zudem, dass die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu dem Land im Südkaukasus verstärkt werden sollen, das Deutschlands größter Handelspartner in der Region ist. Zudem kündigte sie an, in dem Gespräch mit Alijew kritische Punkte wie etwa die Lage der Menschenrechte in Aserbaidschan anzusprechen.

Die Organisation “Reporter ohne Grenzen” hatte Merkel vor der Reise aufgefordert, sich auch für verhaftete Journalisten einzusetzen. Es wird erwartet, dass die Kanzlerin auch die Einreiseverweigerung für den CDU-Bundestagsabgeordneten Albert Weiler ansprechen wird. Aserbaidschan hatte die Einreise verweigert, weil Weiler zweimal von Armenien aus nach Bergkarabach gereist war.

