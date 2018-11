Merkel fordert Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland

Kanzlerin Merkel setzt sich für eine Sanktionsverlängerung ein - © APA (dpa)

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich für die Verlängerung der im Ukraine-Konflikt verhängten EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. “Es ist leider im Augenblick so, dass die Minsker Vereinbarungen nicht erfüllt werden, dass wir nur – wenn überhaupt – nur millimeterweise vorankommen, aber manchmal auch Rückschläge erleiden”, sagte Merkel am Donnerstag in Kiew.