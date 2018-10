Merkel gibt österreichischer Pkw-Maut-Klage keine Chance

Einen konkreten Termin für die Maut-Einführung gibt es noch nicht - © APA (dpa)

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel erwartet nicht, dass die Klagen der Niederlande und Österreichs gegen die deutsche Pkw-Maut Erfolg haben werden. Man habe eine mit dem Europarecht konforme Lösung gefunden, sagte sie bei einem Europa-Bürgerdialog in Trier am Montag. “Deshalb glaube ich auch, dass die Klagen der Nachbarländer nicht so einen großen Erfolg haben werden.”