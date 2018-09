Merkel laut Medienbericht für Abgang von Verfassungsschutzpräsident Maaßen

Merkel stellt sich damit gegen ihren Innenminister Horst Seehofer (CSU), der Maaßen das Vertrauen ausgesprochen hatte.

Nahles: “Herr Maaßen muss gehen, und ich sage euch, er wird gehen”

Die mitregierenden Sozialdemokraten hatten in der Vorwoche eine Ablösung Maaßens verlangt, dem eine Relativierung der rechtsextremistischen Vorfälle in Chemnitz vorgeworfen wird. Am Donnerstag fand deswegen ein Krisengipfel der Koalitionsspitzen statt, die Entscheidung wurde jedoch auf den morgigen Dienstag vertagt. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte am Wochenende: “Herr Maaßen muss gehen, und ich sage euch, er wird gehen.”

(APA)