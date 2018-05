Merkel ruft in Assisi zu Anstrengungen für den Frieden auf

Merkel erhält Friedenslicht der Franziskaner für Friedensbemühungen - © APA (AFP)

Angesichts der weltweiten Sorgen vor einem Krieg im Nahen Osten hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel das Friedenslicht der Franziskaner-Mönche in Assisi bekommen. Die CDU-Politikerin rief in ihrer Ansprache in der Basilika San Francesco am Samstag zu Anstrengungen für den Frieden auf.