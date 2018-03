Merkel und Xi wollen Stahlstreit auf G-20-Ebene lösen

Deutschland und China sind sich einig - © APA (AFP/Archiv)

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Präsident Xi Jinping wollen den Streit über Stahlimporte im Rahmen der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer lösen. In einem Telefonat hätten sich beide dafür ausgesprochen, weiter im Rahmen des “G-20 Global Forum” an Lösungen zu arbeiten, teilte die deutsche Regierung am Samstag in Berlin mit.