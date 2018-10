Merkel will auf Parteivorsitz verzichten

Merkel werde nicht mehr antreten, heißt es. - © APA/AFP/Tobias SCHWARZ

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach den massiven Stimmenverlusten ihrer Partei bei der Landtagswahl in Hessen bereit, auf den CDU-Vorsitz zu verzichten. Das habe Merkel am Montag in einer Sitzung des Parteipräsidiums angekündigt, erfuhren mehrere Nachrichtenagenturen aus Parteikreisen. “Sie tritt nicht mehr an”, zitierte die Nachrichtenagentur AFP.