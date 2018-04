Merkel zu Besuch bei Trump in Washington eingetroffen

Angela Merkel mit Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses - © APA (AFP)

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstagabend (Ortszeit) zu einem Besuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington eingetroffen. Der US-Präsident empfängt die Kanzlerin am Freitag im Weißen Haus. Im Mittelpunkt des Arbeitsbesuchs stehen neben der Handelspolitik internationale Krisen sowie die Haltung der USA zu dem Atomabkommen mit dem Iran.