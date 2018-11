Messe „Alles für den Gast“ lockt Besucher ins Messezentrum

Die Alles für den Gast kann in ihrer aktuellen Ausgabe eine neue Rekordzahl von mehr als 750 Ausstellern und auch in punkto belegter Ausstellungsfläche ein all time high vorweisen. Kein Wunder, bildet doch die Branchenleitmesse für den gesamten Alpen-Adria-Donauraum vom 10. bis 14. November fünf Tage lang sämtliche Trends und Innovationen ab, die die Hotellerie und Gastronomie für erfolgreiche und zukunftsfitte Geschäfte benötigt.

Üppiges Programm auf der GAST

In der Vortragsreihe „die DenkBar“ im 1. OG im Foyer 10 gibt es täglich Vorträge von Speakern aus Land und Wirtschaft. Unter anderen behandelt Michael Mrazek, Obmann der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in der Wirtschaftskammer Salzburg, das Thema Digitalisierung. Als weiterer Key-Note-Speaker fungiert Daniel Szelényi, Generaldirektor von Hotel Schloss Leopoldskron in Salzburg, der über „Innovation ist das neue ‚normal‘“ referiert. Ebenfalls im Obergeschoß der Halle 10 findet sich erstmals eine Gruppe von Ausstellern in der neuen Digital Lounge zusammen, um Best Practice Lösungen für die Digitalisierung in Hotellerie und Gastronomie vorzustellen.

Arbeitgeber treffen auf potenzielle Mitarbeiter

Auch der gastronomische Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Hannes Missethon spricht über „Talents for Europe – ihr Lehrling aus Europa“, wo junge europäische Fachkräfte für den deutschsprachigen Arbeitsmarkt vorbereitet und in das österreichische Lehrlingssystem integriert werden. Daneben wird das TalentTicket 2018 am Dienstag (13.11., 14 Uhr, Stand 0317) im Rahmen der Initiative TalentTicket von Menu System vergeben. Dabei wird gezielt die kreative Kraft von Jungköchen, die mit handwerklichem Geschick und neuen Ideen überzeugen, gefördert. In der Karrierelounge im ersten Stock der Salzburgarena treffen erneut namhafte Arbeitgeber auf engagierte potenzielle Mitarbeiter.