Das Gute Leben und alles was dazu gehört und dazu beitragen kann. Das sind die Themen der neuen Messe „genuss.leben.stil“ am 21. & 22. April 2018 in der Wallerseehalle in Henndorf.

In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen zu geraten scheint und Stress zunehmend unseren Alltag bestimmt, sehnen wir uns mehr denn je nach einem Stückchen vom Guten Leben.

Das Gute Leben lässt uns Geborgenheit und Lebensfreude spüren, den Gaumen singen bei allerlei Wohlgenüssen, lässt das Herz höher schlagen bei schönen Dingen, die das Leben angenehm machen, es schafft dem Auge Freiraum mit liebevollen Accessoires für einen gediegenen, werthaltigen Wohn- und Lebensstil.

Es verwöhnt den Körper und Seele und lässt diese zur Ruhe kommen mit ganzheitlichen Gesundheitsangeboten.Wir laden Sie ein, Teil dieser exklusiven Ausstellung zu werden und Ihre Produkte & Dienstleistung in einem ansprechenden Rahmen einem interessierten Publikum zu präsentieren und zu verkaufen. Ganz unter dem Motto „Glücklich ist, wer genießt“ wollen wir Ausstellern und Besuchern gleichermaßen einen Event bieten, der alle Sinne berührt und das Gute Leben auf allen Ebenen erlebbar macht.

Die Gewinner dürfen sich den Tag, an dem sie die Messe besuchen wollen, selbst aussuchen.

Teilnahmeschluss: Dienstag, 17. April 2018, 23.59 Uhr.