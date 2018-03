Messer-Attacken: Kickl spricht von Kommunikationsproblemen

Kickl spricht von Kommunikationsproblemen bei der Polizei - © APA (Fotokerschi.at)

Nachdem ein Afghane in der Vorwoche in Wien-Leopoldstadt vier Personen niedergestochen hat und derzeit wegen des Verdachts des versuchten Mordes in U-Haft sitzt, sprach Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Freitag vor Journalisten von einem Kommunikationsproblem zwischen den beteiligten Stellen. Außerdem sagte er, dass das System der Rückkehrberatung “auf neue Beine gestellt” werden müsse.