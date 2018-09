Messerattacke im deutschen Ravensburg – Drei Verletzte

Die Hintergründe waren vorerst nicht bekannt - © APA (dpa/Symbolbild)

Nach einer Messerattacke mit drei Schwerverletzten in Ravensburg gehen die Ermittler vorerst nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Derzeit gebe es darauf keine Hinweise, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann hatte am Freitag in der Innenstadt drei Menschen schwer mit einem Messer verletzt, einen davon lebensgefährlich. Die Gründe der Attacke waren zunächst unklar.