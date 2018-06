Messerattacke in Flensburger Zug: Täter griff zuerst an

Polizei Deutschland - © APA (Archiv/dpa)

Nach der Messerattacke in einem Zug in Flensburg klärt sich das Bild: Der Angreifer soll nach Ermittlerangaben zuerst die uniformierte Polizistin attackiert haben und erst dann einen Mitreisenden, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Beamtin erschoss daraufhin den 24 Jahre alten Mann aus Eritrea mit ihrer Dienstwaffe.