Messerattacke vor Botschaft: Täter mit Sympathien für polit. Islam

Der Mann, der vor der Residenz des iranischen Botschafters einen Wachsoldaten angegriffen und von ihm erschossen wurde, hat beim Bundesheer als Grundwehrdiener gedient. Er ist 2012 als strenggläubiger Muslim bei der Garde in Wien eingerückt, das sagte das Verteidigungsministerium auf APA-Anfrage am Dienstag. Michaela Kardeis, Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit, erklärt in einer Pressekonferenz, dass der Täter Sympathie für den politischen Islam hatte.