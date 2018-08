Messerstecherei im Drogenrausch löst Cobra-Einsatz aus

Die Cobra fasste ein Paar nach einer Messerstecherei in Salzburg. - © APA/Archivbild

Zu einer Messerstecherei ist es Sonntagnacht in einer Wohnung in Elisabeth-Vorstadt (Salzburg Stadt) gekommen. Ein 37-Jähriger, ein 33-Jähriger und seine 28-jährige Freundin hatten Cannabis konsumiert und waren in Streit geraten. Der jüngere der zwei Männer verletzte seinen Kontrahenten mit einem Küchenmesser im Gesicht, die 28-Jährige schlug ihn mit einem Hammer. Die Polizei forschte die beiden Tatverdächtigen aus, das Einsatzkommando Cobra nahm sie fest.