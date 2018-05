Messerstecherei in Bayerhamerstraße fordert Verletzten

Bei der Messerstecherei ist eine Person verletzt worden. - © FMT-Pictures/MW

In der Bayerhamerstraße (Salzburg-Schallmoos) ist es am Vormittag laut Polizei zu einer Messerstecherei gekommen. Zwei Männer gerieten offenbar in Streit, als einer ein Messer zückt und seinem Kontrahenten in den Bauch sticht. Der Mann ist unbestimmten Grades verletzt worden. Der Täter flüchtete und konnte kurz darauf festgenommen werden.