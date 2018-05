Messerstecherei in Salzburg: Wo ist die Tatwaffe?

In der Bayerhammerstraße sind am Dienstag zwei Syrer in Streit geraten. Nach neuesten Erkenntnissen ging es dabei um Geldschulden. Kurz darauf dürfte der 22-jährige mutmaßliche Täter zugestochen haben. Das 31-jährige Opfer konnte noch selbst den Notruf wählen und entscheidende Hinweise auf den Täter geben. Der Verletzte wurde noch am Dienstag notoperiert und ist mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Der mutmaßliche Täter flüchtete, er wurde aber kurze Zeit später in seiner Wohnung festgenommen. Ein 19-jähriger Landsmann wollte zuvor den Streit nach eigenen Angaben schlichten, wurde dabei durch Schnitte an der rechten Hand verletzt. Auch er flüchtete vom Tatort. Im Zuge der Ermittlungen konnte er jedoch ausgeforscht und zum Tathergang befragt werden.

Keine Spur von der Tatwaffe

Sowohl der 22-jährige Beschuldigte, als auch der 19-jährige Drittbeteiligte machten bisher zum Zustandekommen der Verletzungen beim 31-jährigen Opfer keine schlüssigen Angaben. Die Ermittler setzten Blutspurenspürhunde ein, doch von der Tatwaffe fehlt bislang jede Spur.

Der 22-Jährige sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Puch-Urstein ein. Laut Polizei dauern die Ermittlungen zum Motiv und dem genauen Tathergang weiter an.