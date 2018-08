Messi nimmt laut Medienberichten Auszeit vom Nationalteam

“Er nimmt eine Pause, aber das bedeutet nicht, dass er aufhört”, schrieb das Internet-Portal “Infobae”. Interims-Teamchef Lionel Scaloni wird am Ende der Woche das Aufgebot für die USA-Tournee bekanntgeben. Argentinien spielt am 7. September in Los Angeles gegen Guatemala und am 11. September in New York gegen Kolumbien. Zwei weitere Partien sind für Ende Oktober/Anfang November geplant.

(APA/ag.)