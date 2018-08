Messner fordert “Blödsinn von Doppelpass” auch für Trentiner

“Wir wollen keinen weiteren Streit, weil jemand die Idee hat, einer oder zwei Sprachgruppen den Doppelpass zu gewähren”, sagte Messner. Man solle zwischen Trentino und Südtirol keinen Unterschied machen. Er selber habe keinen Bedarf an einem Doppelpass. “Ich brauche ihn nicht. Ich bin zufrieden mit dem Pass, den ich habe”, so Messner. In Zukunft hoffe er auf die Einführung eines europäischen Passes für seine Kinder.

Künftig Europa der Regionen

Die Zukunft Europas sei ein Europa der Regionen und nicht der Staaten. “Südtirol ist ein Beispiel für die Zukunft Europas. Wir haben zwei Kulturen, wir sprechen mindestens zwei Sprachen. Wenn wir Europäer nicht akzeptieren, dass es für alle Ethnien Platz und für alle Kulturen Respekt gibt, werden wir es als Europa nicht schaffen”, so der Südtiroler.

(APA)