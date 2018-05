Messner für das Sperren von Bergpässen in den Dolomiten

Der frühere Bergsteiger macht sich Gedanken über seine Heimat - © APA (AFP)

Der frühere Extrem-Bergsteiger Reinhold Messner (73) plädiert für eine zeitweilige Sperrung von Pässen in den Dolomiten. Man könne den Tourismus in der italienischen Alpenregion damit im Sommer in Bahnen lenken. “Zu den Bergen gehört eine bestimmte Stille, eine bestimmte Entschleunigung, eine unverbrauchte Landschaft”, sagte Messner. Es gehe darum, die “Aggression des Tourismus” auszusperren.